Студія Вашингтон. Що про накопичення російських військ на кордоні з Україною пишуть світові ввидання

Сьогодні в Студії Вашингтон. Світ продовжує висловлювати стурбованість накопиченням російських військ на кордоні з Україною. Головні видання світу вийшли сьогодні з матеріалами про напруження на кордоні. 22 квітня, до Дня Землі, Президент Байден запросив 40 світових лідерів на віртуальний саміт присвячений кліматичним змінам на планеті. Головне про плани адміністрації та завдання саміту.