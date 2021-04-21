Проект передбачає збільшення розмірів щорічної допомоги Україні, включно з наданням летальної зброї. Американські законодавці закликають адміністрацію Байдена запровадити санкції проти компаній, причетних до будівництва Північного потоку-2. Путін незадоволений міжнародними санкціями та звинувачує Захід у «безпідставному чіплянні» до Москви. Суд присяжних у Міннеаполісі визнав колишнього поліцейського Дерека Шовіна винним у смерті Джорджа Флойда.
Час-Тайм. Комітет Сенату США схвалив законопроект про «Безпекове партнерство з Україною» - деталі
Білий дім зважує прохання Києва про направлення додаткової зброї в Україну - видання Політико. У комітеті із закордонних справ Сенату затвердили кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника держсекретаря США. Також комітет схвалив новий законопроект щодо «Безпекового партнерства з Україною».
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