Час-Тайм. Комітет Сенату США схвалив законопроект про «Безпекове партнерство з Україною» - деталі

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Проект передбачає збільшення розмірів щорічної допомоги Україні, включно з наданням летальної зброї. Американські законодавці закликають адміністрацію Байдена запровадити санкції проти компаній, причетних до будівництва Північного потоку-2. Путін незадоволений міжнародними санкціями та звинувачує Захід у «безпідставному чіплянні» до Москви. Суд присяжних у Міннеаполісі визнав колишнього поліцейського Дерека Шовіна винним у смерті Джорджа Флойда.