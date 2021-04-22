Студія Вашингтон. Що про ситуацію навколо Північного потоку-2 кажуть у Вашингтоні?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Білий дім зважує прохання Києва про направлення додаткової зброї в Україну. Про це сьогодні з посиланням на власні джерела написало видання Політико. У комітеті із закордонних справ Сенату затвердили кандидатуру Вікторії Нуланд на посаду заступника держсекретаря США. Також комітет схвалив новий законопроект щодо «Безпекового партнерства з Україною». Проект передбачає збільшення розмірів щорічної допомоги Україні, включно з наданням летальної зброї. Американські законодавці закликають Адміністрацію Байдена запровадити санкції проти компаній, причетних до будівництва Північного потоку-2.
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квітень 16, 2021
Студія Вашингтон. Заяви Білого Дому – головне про санкції щодо Росії
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