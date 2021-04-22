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Час-Тайм. Якими можуть бути наступні санкції щодо Росії? Оцінки аналітиків та фінансистів

Час-Тайм. Якими можуть бути наступні санкції щодо Росії? Оцінки аналітиків та фінансистів
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Час-Тайм. Якими можуть бути наступні санкції щодо Росії? Оцінки аналітиків та фінансистів

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В ефірі Час-Тайм. У четвер світ видихнув з полегшенням. Росія заявила, що з 23 квітня починає відвід військ від українських кордонів. США прагнуть стабільних та передбачуваних відносин із Росією, - речниця Білого Дому. Уряд Чехії оголосив, що до кінця травня Росія повинна зменшити кількість своїх дипломатичних працівників у Празі. Продемонструвати рішучу готовність покарати Москву новими санкціями, щоб стримати Кремль від нападу на Україну - до цього закликав західних союзників Кулеба. Відключення Росії від системи платежів SWIFT стане «ядерним ударом», говорять експерти. Якими можуть бути наступні санкції? - Аналітики та фінансисти. Саміт з питань клімату: подробиці. Історія про пристрій для пошуку речей, виготовлений виключно з океанських відходів.

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