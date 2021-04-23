Студія Вашингтон. США прагнуть стабільних та передбачуваних відносин із Росією - речниця Білого Дому

Сьогодні в Студії Вашингтон. Четвер ранок світ видихнув з полегшенням. Росія заявила, що з 23 квітня починає відвід військ від українських кордонів. США прагнуть стабільних та передбачуваних відносин із Росією - напередодні заявила речниця Білого Дому. Продемонструвати рішучу готовність покарати Москву новими санкціями, щоб стримати Кремль від нападу на Україну - до цього закликав західних союзників міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. США оголосили план вдвічі скоротити викиди парникових газів атмосферу до 2030 року. Про це повідомив Білий Дім перед відкриттям дводенного віртуального саміту з питань клімату.