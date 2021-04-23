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Час-Тайм. Чи залишається загроза повномасштабної війни Росії в Україні? Аналіз експертів у США

Час-Тайм. Чи залишається загроза повномасштабної війни Росії в Україні? Аналіз експертів у США
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Час-Тайм. Чи залишається загроза повномасштабної війни Росії в Україні? Аналіз експертів у США

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В ефірі Час-Тайм. У червні президент США Джо Байден відвідає Велику Британію та Бельгію і візьме участь у саміті "Великої сімки" та саміті НАТО. На запит Голосу Америки речник Держдепу США прокоментував дії Росії та плани США щодо допомоги Україні.

Чи залишається загроза повномасштабної війни Росії в Україні? Чим керується у своїх діях Путін? Думки американських експертів. Вакцинація від Ковід-19: уряди багатьох країн закликають Вашингтон допомогти, поділитися якщо не вакциною, то технологіями її виробництва. Як дешево і якісно подорожувати по США: розповідає український тревел-блогер Орест Зуб.

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