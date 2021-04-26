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Час-Тайм. Побувати у Чорнобильській зоні: розповідь туриста зі США

Час-Тайм. Побувати у Чорнобильській зоні: розповідь туриста зі США
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Час-Тайм. Побувати у Чорнобильській зоні: розповідь туриста зі США

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В ефірі Час-Тайм. Понад мільярд щеплень від коронавірусу зробили людям по всьому світу, однак глобальні темпи інфікування COVID-19 знову зростають. Міжнародна преса, експерти і дипломати обговорюють тему можливої зустрічі Байдена і Путіна.

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Джо Байден визнав, що вбивство та депортація вірменського народу Оттоманською імперією понад століття тому було геноцидом. Як на таку заяву реагують в США, та що вона може означати для України? Звідки їде найбільше туристів до Чорнобиля, і що намагаються знайти вони у зоні відчуження? Як проводили церемонію вручення премії Оскар у часи глобальної пандемії, і яка атмосфера панувала у Голівуді?

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