Час-Тайм. Чи насправді готується поїздка держсекретаря США в Україну?

В ефірі Час-Тайм. США надали Міноборони України військову допомогу на майже $8 млн. Чи вважають США, що загроза ескалації біля Українських кордонів минула, та чи насправді готується поїздка держсекретаря Блінкена в Україну - ціла низка важливих заяв в контексті України прозвучала за останню добу від уряду США, Пентагону та Конгресу. Держсекретар США привітав рішення Великобританії створити Глобальний режим антикорупційних санкцій. Адміністрація Байдена оголосила, що готується у найближчі місяці надати іншим країнам до 60 млн доз вакцини AstraZeneca. Як влада Лос-Анжделеса допомагає людям платити за оренду під час пандемії? Шаховий форум - славнозвісне кафе та магазин шахів у Нью-Йорку, відроджується після пандемії. Його заснував народжений у Києві Ніколас Россоліно, який був одним з перших гросмейстерів США.