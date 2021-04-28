Студія Вашингтон. Як у США реагують на заяви РФ про відведення військ?

Сьогодні в Студії Вашингтон. США надали Міноборони України військову допомогу на майже 8 млн доларів. США продовжують підтримувати Мінські угоди, як рамку для дипломатичного вирішення розпалюваного Росією конфлікту у східній Україні. Речниця Білого дому прокоментувала пропозицію Зеленського залучити до переговорів по Донбасу у «Нормандському форматі» представників США, Британії і Канади. Співголова Українського кокусу у Конгресі, республіканець і колишній агент ФБР Браян Фітцпатрік сказав Голосу Америки: повірить у деескалацію, коли побачить справжні дії. Він каже: Росія має знати, що за будь-які агресивні дії, її чекатимуть наслідки. Держсекретар Блінкен привітав рішення Великобританії створити Глобальний режим антикорупційних санкцій.