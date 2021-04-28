«Нагода викорінити корумповану, олігархічну систему України закривається» - Freedom House у новому звіті. Вашингтон готовий і надалі допомагати Києву у втіленні необхідних антикорупційних реформ - конгресмен Фітцпатрік. Як експерти реагують на звільнення Коболєва? Канадська енергетична компанія TIU розповіла «Голосу Америки» про свій сумний досвід інвестицій в Україну.
Час-Тайм. 100 днів президентства Байдена: підсумки зовнішньої політики
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квітень 26, 2021
Час-Тайм. Побувати у Чорнобильській зоні: розповідь туриста зі США
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Час-Тайм. Як далеко готовий піти Вашингтон у підтримці України?
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