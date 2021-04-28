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Час-Тайм. 100 днів президентства Байдена: підсумки зовнішньої політики

Час-Тайм. 100 днів президентства Байдена: підсумки зовнішньої політики
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Час-Тайм. 100 днів президентства Байдена: підсумки зовнішньої політики

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В ефірі Час-Тайм. Президент Джо Байден виступить перед спільною сесією Конгресу, де звітуватиме про 100 днів роботи. Підсумки 100 днів президентства Байдена у зовнішній політиці. Катер берегової охорони США зайшов у Чорне море.

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