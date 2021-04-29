Студія Вашингтон. Звіт Дому Свободи: головне про Україну

Сьогодні в Студії Вашингтон. Катер берегової охорони США «Гамільтон» зайшов у Чорне море. «Нагода викорінити корумповану, олігархічну систему України закривається» - зокрема про це пише Freedom House – Дім Свободи – у новому звіті. Зусилля України із боротьби з корупцією буде однією із тем, які обговорюватимуться під час візиту американських конгресменів до України у серпні – про це розказав в інтерв’ю «Голосу Америки» співголова групи підтримки України у Конгресі республіканець Браян Фітцпатрік. Як експерти реагують на звільнення Коболєва?