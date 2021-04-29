Президент Байден планує порушити питання суверенітету і територіальної цілісності України на саміті з Путіним, якщо сторони домовляться про таку зустріч - Салліван. Зібрали останні заяви високопосадовців, які свідчать про нову динаміку у відносинах між Заходом і Росією. Федеральні слідчі провели обшуки у квартирі та офісі Джуліані. В Українському науковому інституті Гарвардського університету презентували новий проект – Мапу Чорнобиля.
Час-Тайм. Звернення Байдена до Конгресу: заяви про Росію і світ, реакції у США
Випуски
-
-
-
квітень 26, 2021
Час-Тайм. Побувати у Чорнобильській зоні: розповідь туриста зі США
-
-
-
Facebook Forum