Час-Тайм. Звернення Байдена до Конгресу: заяви про Росію і світ, реакції у США

В ефірі Час-Тайм. США та країни Великої Сімки застерігають українську владу від політичного втручання у роботу держпідприємств, після новин про звільнення Коболєва. Звернення Джо Байдена до Конгресу США: що саме сказав Байден, та як сприйняли промову у Вашингтоні?