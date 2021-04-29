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Час-Тайм. Звернення Байдена до Конгресу: заяви про Росію і світ, реакції у США

Час-Тайм. Звернення Байдена до Конгресу: заяви про Росію і світ, реакції у США
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Час-Тайм. Звернення Байдена до Конгресу: заяви про Росію і світ, реакції у США

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В ефірі Час-Тайм. США та країни Великої Сімки застерігають українську владу від політичного втручання у роботу держпідприємств, після новин про звільнення Коболєва. Звернення Джо Байдена до Конгресу США: що саме сказав Байден, та як сприйняли промову у Вашингтоні?

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