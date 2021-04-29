Звернення Байдена до Конгресу: Що саме сказав Байден, як сприйняли промову у Вашингтоні? Відео

Ми знову працюємо, мріємо і лідируємо у світі - так досягнення своїх перших 100 днів на посаді президента описав Джо Байден у зверненні до спільної сесії конгресу напередодні. Промова фокусувалася, здебільшого, на внутрішніх американських питаннях. Темі зовнішньої політики він присвятив 7 хвилин із понад години, зосередившись, зокрема, на питанні суперництва із Китаєм та відповіді на російську агресію.