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Звернення Байдена до Конгресу: Що саме сказав Байден, як сприйняли промову у Вашингтоні? Відео

Звернення Байдена до Конгресу: Що саме сказав Байден, як сприйняли промову у Вашингтоні? Відео
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Звернення Байдена до Конгресу: Що саме сказав Байден, як сприйняли промову у Вашингтоні? Відео

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Ми знову працюємо, мріємо і лідируємо у світі - так досягнення своїх перших 100 днів на посаді президента описав Джо Байден у зверненні до спільної сесії конгресу напередодні. Промова фокусувалася, здебільшого, на внутрішніх американських питаннях. Темі зовнішньої політики він присвятив 7 хвилин із понад години, зосередившись, зокрема, на питанні суперництва із Китаєм та відповіді на російську агресію.

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