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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Реакції у США та світі на новину про звільнення Коболєва

Студія Вашингтон. Реакції у США та світі на новину про звільнення Коболєва
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Студія Вашингтон. Реакції у США та світі на новину про звільнення Коболєва

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Ми знову працюємо, мріємо і лідируємо у світі - так досягнення своїх перших 100 днів на посаді президента описав Джо Байден у зверненні до спільної сесії Конгресу. Окрему увагу Джо Байден присвятив темі боротьби його адміністрації із пандемією. США та країни Великої Сімки застерігають українську владу від політичного втручання у роботу держпідприємств, після новин про звільнення Андрія Коболєва з посади голови НАК «Нафтогаз України». Президент Байден планує порушити питання суверенітету і територіальної цілісності України на саміті з Путіним, якщо сторони домовляться про таку зустріч, - радник президента з нацбезпеки. Федеральні слідчі провели обшуки у мангеттенській квартирі та офісі Джуліані.

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