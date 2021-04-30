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Час-Тайм. Офіційні деталі візиту держсекретаря США до Києва

Час-Тайм. Офіційні деталі візиту держсекретаря США до Києва
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Час-Тайм. Офіційні деталі візиту держсекретаря США до Києва

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В ефірі Час-Тайм. Підтвердити незмінну підтримку: коли Ентоні Блінкен зустрінеться з Володимиром Зеленським? У Вашингтоні пройшла акція протесту проти Північного Потоку-2. Вікторію Нуланд схвалили на посаді заступниці Держсекретаря з політичних питань. Яку ціну заплатить Росія за повторне вторгнення в Україну? Нова постанова Європейського парламенту. Детально про припиння видачі неімміграційних віз для подорожей, окрім дипломатичних, посольством США у Москві. Традиційні майстер-класи з писанкарства: українці у США організували уроки мистецтва часів Київської Русі.

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