Час-Тайм. Офіційні деталі візиту держсекретаря США до Києва
В ефірі Час-Тайм. Підтвердити незмінну підтримку: коли Ентоні Блінкен зустрінеться з Володимиром Зеленським? У Вашингтоні пройшла акція протесту проти Північного Потоку-2. Вікторію Нуланд схвалили на посаді заступниці Держсекретаря з політичних питань. Яку ціну заплатить Росія за повторне вторгнення в Україну? Нова постанова Європейського парламенту. Детально про припиння видачі неімміграційних віз для подорожей, окрім дипломатичних, посольством США у Москві. Традиційні майстер-класи з писанкарства: українці у США організували уроки мистецтва часів Київської Русі.
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квітень 26, 2021
Час-Тайм. Побувати у Чорнобильській зоні: розповідь туриста зі США
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