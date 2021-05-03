Час-Тайм. День Свободи преси – Україна опустилася у рейтингу свободи медіа “Репортерів без кордонів”

В ефірі Час-Тайм. Держсекретар США розпочав свій візит до Європи. Пресконференція Блінкена у Лондоні: координація зусиль щодо стримування Росії та солідарності з Україною одна із головних тем. Підсумки зустрічі президента Володимира Зеленського із президентом Дудою у Варшаві. Подорожі Європою: нові рекомендації країнам-членам ЄС на літо 2021. Посольство США в Україні закликало до правосуддя у справах журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших.