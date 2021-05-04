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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Заяви у Лондоні на підтримку України

Студія Вашингтон. Заяви у Лондоні на підтримку України
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Студія Вашингтон. Заяви у Лондоні на підтримку України

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Сьогодні у Студії Вашингтон. G7 за лаштунками: Блінкен та Рааб заявили, що виступають єдиним фронтом у питанні підтримки України та стримування російської агресії. День Свободи преси: Україна опустилася у звіті «Репортери без кордонів»; посольство США в Україні закликало до правосуддя у справах журналістів Павла Шеремета, Георгія Гонгадзе, Вадима Комарова та інших.

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