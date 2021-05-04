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Кадри з місця аварії метро у Мехіко. Відео

  • Голос Америки
Кадри з місця аварії метро у Мехіко. Відео
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Кадри з місця аварії метро у Мехіко. Відео

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У понеділок увечері під потягом, що перевозив десятки пасажирів, обвалився транспортний міст. Влада повідомляє про щонайменше 23 загиблих, серед них – діти. 79 людей отримали поранення. У вівторок вранці у вагоні, що й досі звисав із мосту, рятувальники знайшли тіла чотирьох пасажирів. Щоб витягти їх, довелось залучати кран. Мерка міста Клавдія Шейнбаум заявила, що трагедію спричинив автомобіль, який врізався у крихку бетону опору на дорозі під мостом

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