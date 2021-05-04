Королівські морські піхотинці провели навчання із захоплення ворожого судна з використанням реактивного ранця. Відео

У Великій Британії Королівські морські піхотинці провели військові навчання у реактивних ранцях. Як заявили в компанії-розробника Gravity Industries, десантники три дні поспіль практикувалися у використанні їхнього апарату, який у буквальному сенсі дозволяє людині літати. Морські піхотинці використовували його для навчань із захоплення ворожого корабля. Як показала практика, швидкісна шлюпка десанту сильно відстає від солдата з реактивним ранцем, який може стартувати з човна, приземлитися на суднi і скинути драбину іншим.