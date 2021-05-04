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Час-Тайм. Саміт G7: заклики до спільного захисту демократії у світі, зокрема, від Росії

Час-Тайм. Саміт G7: заклики до спільного захисту демократії у світі, зокрема, від Росії
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Час-Тайм. Саміт G7: заклики до спільного захисту демократії у світі, зокрема, від Росії

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В ефірі Час-Тайм. Підсумки другого дня роботи Великої сімки у Лондоні. Атлантична Рада: Чи працюють економічні санкції, які Захід запровадив проти Росії? США готується дозволити використання вакцини Pfizer проти Ковід-19 для дітей, віком 12-15 років. Влада США пропонує американцям гроші, щоб мотивувати їх отримати вакцину. Свідоцтво про щеплення – чи вважається це документом, чи це просто формальність? Як Байден планує зробити процес вакцинації більш доступним у віддалених районах США?

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