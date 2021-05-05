Час-Тайм. Офіційно: Велика сімка солідарна з Україною

В ефірі Час-Тайм. Якими буду головні теми під час зустрічей Ентоні Блінкена з українськими посадовцями? Чого очікують українські дипломати й активісти від першого офіційного візиту представника держдепу США? Незалежна Наглядова рада компанії Facebook підтримала блокування акаунту Дональда Трампа. Рівень народжуваності у CША впав на 4% - у чому причина шестирічного тренду? Нові важливі дані про потепління Америки опублікувала адміністрація США з окенів та атмосфери. Білий дім закликає інвестувати мільяди доларів у виробництво електро автобусів, щоб скоротити викиди парникових газів до 2050 року.