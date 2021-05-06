Час-Тайм. Основні заяви та підсумки Ентоні Блінкена у Києві
Сьогодні у Час-Тайм. Блінкен: Вашингтон розгляне запит Києва щодо надання додаткового озброєння. Держсекретар США завершив насичений подіями візит у Київ – підбиваємо підсумки. Чому серед союзників НАТО поки немає одностайності в питанні надання Україні ПДЧ? Як діаспора долучилася до фільму “Джеря” української режисерки Ірини Правило, щоб допомогти стрічці стати першою українською екранізацією твору Івана Нечуя-Левицького?
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травень 05, 2021
Час-Тайм. Офіційно: Велика сімка солідарна з Україною
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квітень 30, 2021
Час-Тайм. Офіційні деталі візиту держсекретаря США до Києва
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