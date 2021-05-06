Час-Тайм. Основні заяви та підсумки Ентоні Блінкена у Києві

Сьогодні у Час-Тайм. Блінкен: Вашингтон розгляне запит Києва щодо надання додаткового озброєння. Держсекретар США завершив насичений подіями візит у Київ – підбиваємо підсумки. Чому серед союзників НАТО поки немає одностайності в питанні надання Україні ПДЧ? Як діаспора долучилася до фільму “Джеря” української режисерки Ірини Правило, щоб допомогти стрічці стати першою українською екранізацією твору Івана Нечуя-Левицького?