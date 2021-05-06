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Час-Тайм. Основні заяви та підсумки Ентоні Блінкена у Києві

Час-Тайм. Основні заяви та підсумки Ентоні Блінкена у Києві
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Час-Тайм. Основні заяви та підсумки Ентоні Блінкена у Києві

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Сьогодні у Час-Тайм. Блінкен: Вашингтон розгляне запит Києва щодо надання додаткового озброєння. Держсекретар США завершив насичений подіями візит у Київ – підбиваємо підсумки. Чому серед союзників НАТО поки немає одностайності в питанні надання Україні ПДЧ? Як діаспора долучилася до фільму “Джеря” української режисерки Ірини Правило, щоб допомогти стрічці стати першою українською екранізацією твору Івана Нечуя-Левицького?

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