Час-Тайм. Зустріч Байдена з Путіним – нові заяви Білого дому
В ефірі Час-Тайм. Оцінка американських експертів після зустрічей Блінкена у Києві. Уряд США підтримав ініціативу скасувати патентний захист на вакцини від ковід -19, Німеччина - проти. Pfizer подаються на повний дозвіл використання, вакцинація туристів у Нью-Йорку та відкриття Бродвею– головне про COVID-19. Universal Studios у Голлівуді знову відкрив для відвідувачів свої найпопулярніші знімальні майданчики та атракціони.
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травень 06, 2021
Час-Тайм. Основні заяви та підсумки Ентоні Блінкена у Києві
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травень 05, 2021
Час-Тайм. Офіційно: Велика сімка солідарна з Україною
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квітень 30, 2021
Час-Тайм. Офіційні деталі візиту держсекретаря США до Києва
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