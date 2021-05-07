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Час-Тайм. Зустріч Байдена з Путіним – нові заяви Білого дому

Час-Тайм. Зустріч Байдена з Путіним – нові заяви Білого дому
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Час-Тайм. Зустріч Байдена з Путіним – нові заяви Білого дому

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В ефірі Час-Тайм. Оцінка американських експертів після зустрічей Блінкена у Києві. Уряд США підтримав ініціативу скасувати патентний захист на вакцини від ковід -19, Німеччина - проти. Pfizer подаються на повний дозвіл використання, вакцинація туристів у Нью-Йорку та відкриття Бродвею– головне про COVID-19. Universal Studios у Голлівуді знову відкрив для відвідувачів свої найпопулярніші знімальні майданчики та атракціони.

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