Час-Тайм. Зустріч Байдена з Путіним – нові заяви Білого дому

В ефірі Час-Тайм. Оцінка американських експертів після зустрічей Блінкена у Києві. Уряд США підтримав ініціативу скасувати патентний захист на вакцини від ковід -19, Німеччина - проти. Pfizer подаються на повний дозвіл використання, вакцинація туристів у Нью-Йорку та відкриття Бродвею– головне про COVID-19. Universal Studios у Голлівуді знову відкрив для відвідувачів свої найпопулярніші знімальні майданчики та атракціони.