Провідний американський оператор трубопроводів відновлюється після кібератаки

Провідний американський оператор топливопроводів Colonial Pipeline в неділю продовжує відновлюватися після кібератаки, яка змусила його припинити роботу в п'ятницю і викликала побоювання з приводу стрибка роздрібних цін на бензин.

Компанія повідомила в суботу, що вона «продовжує відстежувати результати тимчасового припинення обслуговування» і працює над його відновленням. При цьому вона не повідомила можливу дату відновлення роботи.

Інцидент став однією з найбільш руйнівних операцій з використанням програм-вимагачів і вже призвів до закликів американських законодавців посилити захист критично важливої енергетичної інфраструктури США від хакерів.

Colonial Pipeline щодня перекидає 2,5 мільйонів барелів бензину та інших видів палива від нафтопереробних заводів на узбережжі Мексиканської затоки споживачам в середньо атлантичній і південно-східній частинах США.

Її мережа довжиною 8850 кілометрів обслуговує великі аеропорти США, включаючи аеропорт Атланти - найбільш завантажений в світі за пасажиропотоком.

Експерти в сфері роздрібної торгівлі паливом, в тому числі з Американської автомобільної асоціації, заявили, що перебої в кілька днів можуть мати значний вплив на регіональні поставки палива, особливо на південному сході США.

Хоча розслідування уряду США тільки почалося, колишній американський чиновник і два джерела в галузі припустили, що хакери, ймовірно, є групою професійних кіберзлочинців. Серед можливих підозрюваних називається угруповання DarkSide.

Воно відоме тим, що вимагає гроші у жертв за допомогою спеціального програмного забезпечення, уникаючи цілей на пострадянському просторі.

Таке програмне забезпечення блокує системи, шифруючи дані і вимагаючи оплати для відновлення доступу.

Згадані джерела повідомили, що для реагування на атаку залучена фірма FireEye, що працює в сфері кібербезпеки. FireEye відмовилася від коментарів.

Colonial Pipeline повідомила в суботу, що взаємодіє з компанією, що працює в сфері кібербезпеки, але не назвала її.

Представник Білого дому повідомив, що президент Джо Байден був проінформований про інцидент в суботу вранці. У Білому домі відзначили, що уряд намагається надати компанії допомогу у відновленні роботи і запобігання перебоїв з поставками.

Якщо перебої виявляться тривалими, то це вимагатиме перевезень палива з узбережжя Мексиканської затоки в порти східного узбережжя США.

Ф'ючерси на бензин і дизельне паливо на Нью-Йоркській товарній біржі виросли в п'ятницю після повідомлень про атаку. Під час попередніх збоїв в роботі Colonial Pipeline роздрібні ціни підвищувалися, хоча і ненадовго.