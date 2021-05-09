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Собака Бо Обама помер після боротьби із раком. Відео

Собака Бо Обама помер після боротьби із раком. Відео
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Собака Бо Обама помер після боротьби із раком. Відео

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Собака колишнього президента Барака Обами Бо помер у суботу після боротьби з раком, повідомила родина в соцмережах.

Мішель та Барак поділилися новиною в Instagram, де обидва висловили смуток через загибель собаки, яку колишній президент назвав "справжнім другом і вірним супутником".

«Він терпів всю метушню, яка виникала під час перебування у Білому домі, мав великий гавкіт, але нічого не кусав, любив стрибати в басейні влітку, був бездоганним із дітьми, жив на обрізках із обіднього столу і мав чудове волосся», - написав Барак Обама. ⁠

Бо, португальська водна собака, був подарунком Обамам від покійного сенатора Едварда М. Кеннеді з Массачусетсу, який підтримав президентську кампанію Обами у 2008 році і був близьким до родини. Взявши Бо, Обама виконав свою передвиборчу обіцянку перед дітьми.

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