Президент Байден підписав прокламацію з нагоди Дня матері

У президентській прокламації на честь свята Дня матері президент США Джо Байден висловив особливу подяку матерям: «З перших днів цієї кризи [пандемії COVID-19] так багато матерів по всій нашій країні працювали на передовій, несли на собі основний тягар кризи, і самовіддано забезпечували підтримку і розраду в часи неспокою і страху».

«Насправді цього року мільйони мам покинули роботу або відклали навчання задля опіки. Молоді мами зіткнулися з вагітністю та пологами без сім'ї та друзів поряд, які б їх підтримали», - йдеться в прокламації.

«У День матері ми також вшановуємо тих, хто пережив втрату дитини і тих, хто бореться з невпевненістю в надії колись стати мамами. Ми також усвідомлюємо, що це буде перший День матері для багатьох сімей, які втратили маму через COVID-19 та інші хвороби та жорстокі повороти долі минулого року. Хай Бог благословить їх пам’ять», - написав президент Байден.

«Коли ми підтримуємо матів, ми підтримуємо процвітання, безпеку та добробут нашої нації. Тому моя адміністрація віддана боротьбі за безпечні та справедливі умови праці, усуненню бар'єрів, які постають перед жінками на роботі, усуненню гендерної різниці та різниці у зарплатах та створенню доступної системи догляду за дітьми, щоб батьки могли працювати, знаючи, що діти у хороших руках», - йдеться далі у прокламації.

Він також оголосив про роботу над кількома законопроектами, направленими на покращення системи освіти, інфраструктури та системи опіки над літніми.

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