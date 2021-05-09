Як Ілон Маск привітав свою маму із Днем матері у прямому ефірі

У другу неділю травня близько 100 країн світу, зокрема, Сполучені Штати та Україна, відзначають День матері.

У США до цього свята прикуто чимало уваги, але також це великий бізнес, пише The Hill. Роздрібні мережі проводять спеціальні акції та розпродажі товарів для жінок. Медіа складають списки "найулюбленіших мам", втілених на кіно- чи телеекрані, і звертають увагу на те, як своїх мам вітають зірки.

Зокрема, значного резонансу набув останній випуск комедійного шоу Saturday Night Live, в якому традиційно беруть участь запрошені зірки. 8 травня цим гостем був засновник SpaceX й Tesla Ілон Маск, й наприкінці традиційного монологу зірки, що відкриває випуск, він запросив на сцену свою маму Мей Маск.

У промові Маск обігрував власну дивакуватість, свій синдром Аспергера, що характеризуються труднощами в соціальній взаємодії: "Я перевинайшов електричні машини, я відправляю людей на Марс на космічному кораблі - невже ви думали, що я буду звичайним спокійним хлопцем?"

Наприкінці він сказав: "Також люди цікавляться, яким я був у дитинстві? Відповідь: у цілому таким самим, як зараз, тільки меншим. Але ми також можемо запитати у моєї мами, яка зараз із нами". Ілон та Мей обмінялись кількома жартами про дитинство Ілона, сказали, що люблять одне одного й обійнялись.

"І я з нетерпінням чекаю на свій подарунок на День матері. Сподіваюсь, це не Dogecoin (одна із криптовалют - ред.)", - пожартувала наприкінці Мей. "Так, це він", - відповів її син. Глядачі у залі сприйняли жарти гучними оплесками.

У День матері також варто згадати не лише про "зіркову" або ж "подарункову" складову свята, а звернути увагу на те, наскільки складним видався минулий рік для матерів, пише The Hill. Зокрема, йдеться не лише про стрес, а й про нерівне навантаження турботою про дітей, що лягло на плечі жінок, коли були закриті школи й дитсадки.

Також у час економічного спаду й зростання безробіття унаслідок пандемії, у США матері маленьких дітей опинились серед категорій населення, що постраждали найбільше.

Через закриті школи й дитячі садки вони часто мусили звільнятись, аби залишатись із дітьми вдома. Також від пандемії постраждали галузі, в яких задіяно менше чоловіків: це освіта й сфера обслуговування, зокрема, торгівля, ресторанна і туристична індустрії.

Але для багатьох людей, які через коронавірус втратили своїх близьких, День матері у 2021 році пов'язаний із гіркими почуттями, пише USA Today. Адже за час пандемії від COVID-19 у США померли понад півмільйона людей.

Як розповідав Голос Америки, ідея сучасного свята належить американці Анні Джарвіс із Західної Вірджинії, яка почала просувати ідею відзначити матерів, "людей, які зробили для вас більше, ніж хто-небудь у світі".

Із 1911 року всі американські штати почали святкувати День матері, а у 1914 році президент Вудро Вільсон офіційно закріпив цю дату на другу неділю травня.

Попри свій успіх у запровадженні свята, Джарвіс іще з 1920-х років почала критикувати його комерціалізацію, зокрема, засилля листівок від Halmark та від інших компаній. Вона організовувала бойкоти Дня матері, закликаючи людей писати матерям листи вдячності власноруч, замість купівлі готових листівок, солодощів, квітів чи інших готових подарунків.

Низка країн святкує День матері в інші дні протягом року.

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