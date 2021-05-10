Час-Тайм. Заяви Байдена на віртуальному саміті "Бухарестської девятки"
В ефірі Час-Тайм. Катер Берегової охорони США прибув до порту Одеси. Кібергрупа, ймовірно пов’язана із Росією, стоїть за хакерською атакою, яка призвела до тимчасової зупинки роботи одного з найбільших трубопроводів США. Як пандемія може приносити збитки великим гравцям туристичного ринку, але допомагати заробляти невеликим містам і громадам у США? Як соцмережі підкорюють блогери-прибиральники, які вчать інших, як підтримувати порядок і організовувати власні оселі.
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