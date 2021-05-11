Ескалація напруження у ізраїльсько-палестинському конфлікті набирає обертів. Результати розіграшу лотереї «Зелена картка» 2022: на що в умовах пандемії варто звернути увагу. Американка в’яже шапочки та надсилає їх дітям з малозабезпечених родин у різні куточки світу.
Час-Тайм. Лотерея «Зелена картка» 2022: на що варто звернути увагу
В ефірі Час-Тайм. Адміністрація президента США Джо Байдена іде на додаткові кроки, аби вже до Дня Незалежності одну дозу вакцини від коронавірусу отримали принаймні 70% або 160 млн американців. Як релігійні лідери у громадах можуть переконати людей вакцинуватися – на прикладі церкви у Вашингтоні.
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