Час-Тайм. Лотерея «Зелена картка» 2022: на що варто звернути увагу

В ефірі Час-Тайм. Адміністрація президента США Джо Байдена іде на додаткові кроки, аби вже до Дня Незалежності одну дозу вакцини від коронавірусу отримали принаймні 70% або 160 млн американців. Як релігійні лідери у громадах можуть переконати людей вакцинуватися – на прикладі церкви у Вашингтоні.