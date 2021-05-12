Студія Вашингтон. Як американців заохочуватимуть робити щеплення?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Адміністрація президента США Джо Байдена іде на додаткові кроки, аби вже до Дня Незалежності одну дозу вакцини від коронавірусу отримали принаймні 70% або 160 мільйонів американців. Державний департамент США оголосив результати розіграшу лотереї «Зелена картка» 2022. На що в умовах пандемії варто звернути увагу тим, хто виграв, і тим, хто лише зараз наважився спробувати свою удачу?
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