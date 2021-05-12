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Час-Time

Час-Тайм. Блінкен і Лавров зустрінуться у Рейк’явіку. Подробиці

Час-Тайм. Блінкен і Лавров зустрінуться у Рейк’явіку. Подробиці
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Час-Тайм. Блінкен і Лавров зустрінуться у Рейк’явіку. Подробиці

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В ефірі Час-Тайм. Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться наступного тижня у Рейк’явіку. Після нещодавньої атаки на Колоніальний трубопровід у декількох американських штатах зростає дефіцит пального. Цього тижня у Вашингтоні - делегація українських реформаторів. Головне про теми зустрічей та майбутнє співпраці Вашингтона і Києва. Ізраїль та палестинські бойовики продовжують взаємні ракетні обстріли. Республіканці у Конгресі проголосували за те, аби усунути конгресвумен Ліз Чейні із керівної посади партії у Палаті Представників.

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