Студія Вашингтон. Чому у декількох штатах зростає дефіцит пального?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрінуться наступного тижня у Рейк’явіку на засіданні міністрів Арктичної Ради. Міністр закордонних справ Великої Британії заявив, що Москва не може знімати з себе відповідальність за скоєні злочинцями кібернапади, якщо вони відбуваються з російської території. Після нещодавньої атаки на Колоніальний трубопровід у декількох американських штатах зростає дефіцит пального. Хто має нести відповідальність за кібератаку і як запобігти цьому у майбутньому?
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