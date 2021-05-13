Час-Тайм. Промова Байдена щодо кібератаки на трубопровід - головне

В ефірі Час-Тайм. Вашингтон перебуває у контакті із Москвою, аби відповідальні країни здійснили рішучі кроки проти мереж кіберзлочинців-вимагачів, - президент Байден у промові щодо кібератаки на трубопровід. США провели віртуальні навчання для експертів з України. ЄС вважає, що Росія намагається поступово поглинути частини східної України – Блумберг. Ескалація насильства на Близькому Сході не вщухає. Отримати вакцину і келих пива: як працюють центри вакцинації у Вашингтоні. Кухні-привиди: за час пандемії у США відчутно зросла кількість ресторанів, які працюють лише на виніс і доставку. Історія митців, які знайшли спосіб продовжувати ділитись із людьми своєю творчістю під час пандемії.