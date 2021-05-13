Європейський Союз вважає, що Росія намагається поступово поглинути частини східної України – про це повідомляє Блумберг із посиланням на внутрішній документ для країн-членів, який потрапив у розпорядження журналістів.
ЄС вважає, що Росія намагається поступово поглинути частини східної України – про це повідомляє Блумберг. Відео
У документі, за словами Блумберг, ідеться, що такі кроки, як організація виборів і видача російських паспортів жителям територій, спрямовані на «де-факто інтеграцію непідконтрольних уряду України територій до Росії».
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