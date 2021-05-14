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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Коли столиця США планує зняти карантинні обмеження?

Студія Вашингтон. Коли столиця США планує зняти карантинні обмеження?
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Студія Вашингтон. Коли столиця США планує зняти карантинні обмеження?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Вашингтон перебуває у контакті із Москвою, аби відповідальні країни здійснили рішучі кроки проти мереж кіберзлочинців-вимагачів. Про це заявив президент Джо Байден у промові щодо кібератаки на один з найбільших паливних трубопроводів у США Colonial Pipeline. Вашингтон планує зняти більшість карантинних обмежень до середини червня. Розповідаємо про столичні центри вакцинації, де можна отримати вакцину і келих пива на додачу.

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