Студія Вашингтон. Коли столиця США планує зняти карантинні обмеження?

Сьогодні в Студії Вашингтон. Вашингтон перебуває у контакті із Москвою, аби відповідальні країни здійснили рішучі кроки проти мереж кіберзлочинців-вимагачів. Про це заявив президент Джо Байден у промові щодо кібератаки на один з найбільших паливних трубопроводів у США Colonial Pipeline. Вашингтон планує зняти більшість карантинних обмежень до середини червня. Розповідаємо про столичні центри вакцинації, де можна отримати вакцину і келих пива на додачу.