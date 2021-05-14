Від учора усі вакциновані американці можуть не носити масок. Як влада у США заохочує населення вакцинуватися? Звідки пішли чутки про те, що Байден змусить американців їсти менше м’яса, і до чого тут боротьба з кліматичними змінами? У Вашингтоні починають відкриватися музеї і заклади Смітсонівського інституту.
Час-Тайм. Чи готова Україна позбутися впливу олігархів? - експерти США
В ефірі Час-Тайм. Світова спільнота закликає до негайної деескалації та припинення бойових дій у секторі Газа та Ізраїлі. Зеленський пообіцяв продовжити де-олігархізацію держави, зазначивши, що Медведчук був лише першим. Як експерти у США коментують «податкову реформу Зеленського».
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