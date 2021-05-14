Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Чи готова Україна позбутися впливу олігархів? - експерти США

Час-Тайм. Чи готова Україна позбутися впливу олігархів? - експерти США
Embed
Час-Тайм. Чи готова Україна позбутися впливу олігархів? - експерти США

No media source currently available

0:00 0:15:00 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Світова спільнота закликає до негайної деескалації та припинення бойових дій у секторі Газа та Ізраїлі. Зеленський пообіцяв продовжити де-олігархізацію держави, зазначивши, що Медведчук був лише першим. Як експерти у США коментують «податкову реформу Зеленського».

Показати коментарі

Від учора усі вакциновані американці можуть не носити масок. Як влада у США заохочує населення вакцинуватися? Звідки пішли чутки про те, що Байден змусить американців їсти менше м’яса, і до чого тут боротьба з кліматичними змінами? У Вашингтоні починають відкриватися музеї і заклади Смітсонівського інституту.

Facebook Forum

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG