Час-Тайм. Чи готова Україна позбутися впливу олігархів? - експерти США

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Від учора усі вакциновані американці можуть не носити масок. Як влада у США заохочує населення вакцинуватися? Звідки пішли чутки про те, що Байден змусить американців їсти менше м’яса, і до чого тут боротьба з кліматичними змінами? У Вашингтоні починають відкриватися музеї і заклади Смітсонівського інституту.

