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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Вакциновані американці можуть не носити масок

Студія Вашингтон. Вакциновані американці можуть не носити масок
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Студія Вашингтон. Вакциновані американці можуть не носити масок

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Від учора усі вакциновані американці можуть не носити масок як на вулиці, так і у більшості приміщень. Влада американських штатів і міст іде на безпрецедентні кроки, аби заохотити населення вакцинуватися від коронавірусу. Після понад року зупинки роботи, у Вашингтоні починають відкриватися музеї і заклади Смітсонівського інституту.

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