Студія Вашингтон. Вакциновані американці можуть не носити масок

Сьогодні в Студії Вашингтон. Від учора усі вакциновані американці можуть не носити масок як на вулиці, так і у більшості приміщень. Влада американських штатів і міст іде на безпрецедентні кроки, аби заохотити населення вакцинуватися від коронавірусу. Після понад року зупинки роботи, у Вашингтоні починають відкриватися музеї і заклади Смітсонівського інституту.