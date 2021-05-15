Студія Вашингтон. Вакциновані американці можуть не носити масок
Сьогодні в Студії Вашингтон. Від учора усі вакциновані американці можуть не носити масок як на вулиці, так і у більшості приміщень. Влада американських штатів і міст іде на безпрецедентні кроки, аби заохотити населення вакцинуватися від коронавірусу. Після понад року зупинки роботи, у Вашингтоні починають відкриватися музеї і заклади Смітсонівського інституту.
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