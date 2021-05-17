Час-Тайм. Як убезпечити регіон Чорного моря від агресії РФ? - експерти
В ефірі Час-Тайм. Найбільш ймовірним сценарієм наступної військової ескалації Росії проти України є напад у Чорному морі – колишній адмірал ВМС США Ставрідіс. Як убезпечити регіон Чорного моря від російської агресії? – думки військових та експертів США. Блінкен закликав Хамас та інших бойовиків у Газі негайно припинити ракетні напади на Ізраїль. США закрили своє останнє консульство у Росії. У Лос-Анджелесі створили громадські городи - зірвати овочі звідти може будь-хто, безкоштовно. Як волонтери очищають пляжі Маямі?
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