Час-Тайм. Як убезпечити регіон Чорного моря від агресії РФ? - експерти

В ефірі Час-Тайм. Найбільш ймовірним сценарієм наступної військової ескалації Росії проти України є напад у Чорному морі – колишній адмірал ВМС США Ставрідіс. Як убезпечити регіон Чорного моря від російської агресії? – думки військових та експертів США. Блінкен закликав Хамас та інших бойовиків у Газі негайно припинити ракетні напади на Ізраїль. США закрили своє останнє консульство у Росії. У Лос-Анджелесі створили громадські городи - зірвати овочі звідти може будь-хто, безкоштовно. Як волонтери очищають пляжі Маямі?