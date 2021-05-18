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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. США закрили своє останнє консульство у Росії

Студія Вашингтон. США закрили своє останнє консульство у Росії
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Студія Вашингтон. США закрили своє останнє консульство у Росії

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Президент Байден оглосив що США у найближчі тижні безкоштонвно передадуть іншим країнам світу понад 80 мільйонів доз вакцини від Ковід-19, виробництва компанії Астразенека. Держсекретар Блінкен закликав Хамас та інших бойовиків у Газі негайно припинити ракетні напади на Ізраїль. Протягом вихідних, тисячі прихильників Ізраїлю і палестинців вийшли на вулиці великих і маленьких міст США, на акції протестів. Найбільш ймовірним сценарієм наступної військової ескалації Росії проти України є напад у Чорному морі – таку думку в статті для видання Bloomberg висловив колишній адмірал ВМС США Ставрідіс. США закрили своє останнє консульство у Росії, яке працювало Єкатеринбурзі.

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