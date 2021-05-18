Світові лідери усе частіше спілкуються телефоном чи он-лайн: це відкриває нові можливості, але і додає обмеження. Україна вшановує пам‘ять жертв депортації кримських татар. Комітет із Міжнародних справ Палати Представників Конгресу США у середу розгляне законопроект про невизнання анексії Криму. Як кримські татари зберігають свою культуру у США?
Час-Тайм. Чи може Україна отримати вакцини зі США?
Голова об’єднаного комітету начальників штабів США зустрівся в штаб квартирі НАТО з начальником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком. Президент Байден обговорив ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту з Нетаньягу. Які країни першими отримають американські вакцини, і чи є в цьому списку Україна?
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