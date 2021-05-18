Час-Тайм. Чи може Україна отримати вакцини зі США?

Показати більше Show less

Світові лідери усе частіше спілкуються телефоном чи он-лайн: це відкриває нові можливості, але і додає обмеження. Україна вшановує пам‘ять жертв депортації кримських татар. Комітет із Міжнародних справ Палати Представників Конгресу США у середу розгляне законопроект про невизнання анексії Криму. Як кримські татари зберігають свою культуру у США?