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Президент США Джо Байден обговорив ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту з прем‘єр-міністром Ізраїлю. Відео

Президент США Джо Байден обговорив ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту з прем‘єр-міністром Ізраїлю. Відео
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Президент США Джо Байден обговорив ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту з прем‘єр-міністром Ізраїлю. Відео

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Розмова відбулася у понеділок ввечері.

Президент Байден висловив підтримку припинення вогню.

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