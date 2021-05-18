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Президент США Джо Байден обговорив ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту з прем‘єр-міністром Ізраїлю. Відео
1 годину тому
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Президент США Джо Байден обговорив ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту з прем‘єр-міністром Ізраїлю. Відео
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1080p | 15,2MB
Розмова відбулася у понеділок ввечері.
Президент США Джо Байден обговорив ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту з прем‘єр-міністром Ізраїлю. Відео
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Президент Байден висловив підтримку припинення вогню.
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