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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Деталі розмови глав генштабів США та України

Студія Вашингтон. Деталі розмови глав генштабів США та України
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Студія Вашингтон. Деталі розмови глав генштабів США та України

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі обговорив безпекову ситуацію біля українських кордонів з начальником Генштабу ЗСУ Русланом Хомчаком. Президент Байден обговорив ескалацію палестино-ізраїльського конфлікту з прем‘єр-міністром Ізраїлю. Білий дім опублікував подробиці плану надати щонайменше 80 мільйонів доз вакцин проти COVID-19 країнам, які потерпають від пандемії. Україна вшановує пам‘ять жертв депортації кримських татар. Комітет із Міжнародних справ Палати Представників Конгресу США у середу розгляне законопроект про невизнання анексії Криму

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