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Час-Тайм. Комітет Конгресу США схвалив законопроект щодо Криму

Час-Тайм. Комітет Конгресу США схвалив законопроект щодо Криму
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Час-Тайм. Комітет Конгресу США схвалив законопроект щодо Криму

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В ефірі Час-Тайм. Комітет із Міжнародних справ Палати Представників Конгресу США схвалив законопроект про невизнання анексії Росією Криму. Зустріч Держсекретаря США Ентоні Блінкена та Глави МЗС Росії Сергія Лаврова: про що говоритимуть. Радіо Свобода подало скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини. Трильйони цикад починають вибиратися на світло на східному узбережжі США. Кинути роботу та почати продавати випічку власного виробництва: історія мешканки Нью-Йорка.

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