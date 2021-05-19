Час-Тайм. Комітет Конгресу США схвалив законопроект щодо Криму
В ефірі Час-Тайм. Комітет із Міжнародних справ Палати Представників Конгресу США схвалив законопроект про невизнання анексії Росією Криму. Зустріч Держсекретаря США Ентоні Блінкена та Глави МЗС Росії Сергія Лаврова: про що говоритимуть. Радіо Свобода подало скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини. Трильйони цикад починають вибиратися на світло на східному узбережжі США. Кинути роботу та почати продавати випічку власного виробництва: історія мешканки Нью-Йорка.
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