Час-Тайм. Комітет Конгресу США схвалив законопроект щодо Криму

В ефірі Час-Тайм. Комітет із Міжнародних справ Палати Представників Конгресу США схвалив законопроект про невизнання анексії Росією Криму. Зустріч Держсекретаря США Ентоні Блінкена та Глави МЗС Росії Сергія Лаврова: про що говоритимуть. Радіо Свобода подало скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини. Трильйони цикад починають вибиратися на світло на східному узбережжі США. Кинути роботу та почати продавати випічку власного виробництва: історія мешканки Нью-Йорка.