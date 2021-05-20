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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Якою є позиція Білого Дому щодо Північного Потоку-2?

Студія Вашингтон. Якою є позиція Білого Дому щодо Північного Потоку-2?
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Студія Вашингтон. Якою є позиція Білого Дому щодо Північного Потоку-2?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Комітет із Міжнародних справ Палати Представників Конгресу США схвалив законопроект про невизнання анексії Росією Криму. Раніше цього тижня, низка американських ЗМІ з посиланням на посадовців Білого Дому повідомила, що адміністрація Байдена не буде накладати додаткових санкцій на партнерів через Північний Потік 2. На питання Голосу Америки, у Білому Домі відповіли, що позиція уряду США щодо цього проекту не змінилася. Радіо Свобода подало скаргу проти Росії до Європейського суду з прав людини.

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