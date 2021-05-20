Час-Тайм. Підсумки зустрічі Блінкена і Лаврова

Що відбувається із санкціями проти Північного Потоку-2? Реакції у США та коментарі експертів. 20 травня українці відзначають День вишиванки. Український музей у Нью-Йорку зібрав одну з найбільших у світі колекцій вишитого одягу та текстилю.