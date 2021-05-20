Що відбувається із санкціями проти Північного Потоку-2? Реакції у США та коментарі експертів. 20 травня українці відзначають День вишиванки. Український музей у Нью-Йорку зібрав одну з найбільших у світі колекцій вишитого одягу та текстилю.
Час-Тайм. Підсумки зустрічі Блінкена і Лаврова
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травень 19, 2021
Час-Тайм. Комітет Конгресу США схвалив законопроект щодо Криму
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травень 18, 2021
Час-Тайм. Чи може Україна отримати вакцини зі США?
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травень 13, 2021
Час-Тайм. Промова Байдена щодо кібератаки на трубопровід - головне
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травень 12, 2021
Час-Тайм. Блінкен і Лавров зустрінуться у Рейк’явіку. Подробиці
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