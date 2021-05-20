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Час-Тайм. Підсумки зустрічі Блінкена і Лаврова

Час-Тайм. Підсумки зустрічі Блінкена і Лаврова
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Час-Тайм. Підсумки зустрічі Блінкена і Лаврова

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В ефірі Час-Тайм. Підсумки зустрічі Держсекретаря США Ентонті Блінкена та глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Низка конгресменів та сенаторів США вимагає пояснень від Держдепу стосовно рішення звільнити від санкцій німецьку дочірню компанію «Газпрому» Nord Stream 2 AG.

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