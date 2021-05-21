Студія Вашингтон. Санкції проти Північного Потоку-2: новини, реакції
Сьогодні в Студії Вашингтон. Держсеркретар США Ентоні Блінкен заявив, що підкреслив на переговорах з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим рішучу позицію США стосовно України. Рішення звільнити від санкцій німецьку дочірню компанію «Газпрому» Nord Stream 2 AG та її керівника Маттіаса Варніга викликало різку негативну реакцію в Конгресі. Уряд Байдена критикикують також в експертних колах у Вашингтоні. Український музей у Нью-Йорку зібрав одну з найбільших у світі колекцій вишитого одягу та текстилю.
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