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Час-Time

Час-Тайм. Північний Потік-2: заклики друзів України в Конгресі

Час-Тайм. Північний Потік-2: заклики друзів України в Конгресі
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Час-Тайм. Північний Потік-2: заклики друзів України в Конгресі

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В ефірі Час-Тайм. Перемир’я між Хамасом та Ізраїлем та «тиха дипломатія» Байдена. Експерти у Вашингтоні: Україна може рухатися до НАТО і без формального встановлення ПДЧ. Перед літнім сезоном в Європі домовились про цифровий COVID сертифікат, а ВООЗ закликає обмежити подорожі. Третій укол вакцини від Ковід-19 – чи потрібно його робити через рік? У США тепер стало широкодоступне лікування від Ковід-19 антитілами. Як це працює.

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