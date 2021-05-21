Час-Тайм. Північний Потік-2: заклики друзів України в Конгресі

В ефірі Час-Тайм. Перемир’я між Хамасом та Ізраїлем та «тиха дипломатія» Байдена. Експерти у Вашингтоні: Україна може рухатися до НАТО і без формального встановлення ПДЧ. Перед літнім сезоном в Європі домовились про цифровий COVID сертифікат, а ВООЗ закликає обмежити подорожі. Третій укол вакцини від Ковід-19 – чи потрібно його робити через рік? У США тепер стало широкодоступне лікування від Ковід-19 антитілами. Як це працює.