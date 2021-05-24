Час-Тайм. Затримання Протасевича – реакції у США та світі
В ефірі Час-Тайм. Світ шокований діями режиму Лукашенка з затримання білоруського активіста Романа Протасевича. Реакції Білого Дому, Держсекретаря США. Як реагують інші країни?Половина американських штатів і столиця повідомляють, що вакцинували від коронавірусу принаймні 50% від усіх дорослих. Наскільки зросли прибутки керівників та акціонерів фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини від коронавірусу? В одному з районів Нью-Йорка за час пандемії з’явився народно визнаний «баритон Бруклінських особняків».
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