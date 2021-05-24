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Наскільки зросли прибутки керівників та акціонерів фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини від коронавірусу? Відео

Наскільки зросли прибутки керівників та акціонерів фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини від коронавірусу? Відео
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Наскільки зросли прибутки керівників та акціонерів фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини від коронавірусу? Відео

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За понад рік світової пандемії половина людства повністю або частково втратила роботу чи дохід, кажуть дослідники. Натомість мільярдери – лише стали багатшими. Передусім, прибутки зросли у керівників та акціонерів фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини від коронавірусу.

Поки уряди країн лише говорять про ймовірне зняття патентів на виробництво цих препаратів, благодійні організації закликають корпорації поділитись технологіями, щоб допомогти побороти світовий дефіцит вакцин.

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