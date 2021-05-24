Наскільки зросли прибутки керівників та акціонерів фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини від коронавірусу? Відео

За понад рік світової пандемії половина людства повністю або частково втратила роботу чи дохід, кажуть дослідники. Натомість мільярдери – лише стали багатшими. Передусім, прибутки зросли у керівників та акціонерів фармацевтичних компаній, що розробляють вакцини від коронавірусу.