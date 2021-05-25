Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Темпи вакцинації у США – нові дані

Студія Вашингтон. Темпи вакцинації у США – нові дані
Embed
Студія Вашингтон. Темпи вакцинації у США – нові дані

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Затримання білоруського активіста Романа Протасевича: реакції у США та світі. Держсекретар Блінкен долучився до європейських лідерів і НАТО з осудом білоруської влади. США мають притягнути Лукашенка до відповідальності після інциденту із затриманням активіста білоруської опозиції - до цього закликають законодавці від Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США. Половина американських штатів і столиця повідомляють, що вакцинували від коронавірусу принаймні 50% від усіх дорослих.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG